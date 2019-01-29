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29.01.19 / 17:10 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

«Метрострой» оспаривает решения Смольного о разрыве контрактов на строительство подземки

Контракты на строительство трех веток метро

Компания «Метрострой» в судебном порядке оспаривает решения Смольного о разрыве контрактов на строительство подземки. Об этом в компании рассказали во вторник.

Компания будет пытаться оспорить разрыв контрактов на строительство трех веток метро. Иски поданы в петербургский арбитраж.

О том, что Смольный в лице «Дирекции транспортного строительства» решил в одностороннем порядке расторгнуть контракты с «Метростроем», стало известно на прошлой неделе. «Метрострой» сразу пообещал, что пойдет в суд. Новых подрядчиков на строительство метро собираются найти в скором времени. При этом возможен вариант, при котором строительство станций коричневой ветки продолжит «Метрострой».

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