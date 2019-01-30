Депутаты предложили обязать банки раскрывать причину блокировки карт Законопроект планируется принять в весеннюю сессию

Группа депутатов во главе с руководителем финансового комитета Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму РФ законопроект, согласно которому банки и небанковские кредитные организации будут обязаны уведомлять клиентов о причинах блокировки счетов и электронных кошельков. Об этом стало известно в среду из материалов на сайте Госдумы.

Поправки предлагается внести в закон «О национальной платежной системе». По словам Аксакова, законопроект планируют принять в весеннюю сессию, передает РБК.

В качестве примера парламентарии приводят блокировку счетов в платежном сервисе QIWI (оператор – АО «Киви Банк»). По данным ЦБ на 11 января 2018 года, доступ к использованию сервиса заблокирован более чем для 161 тыс. учетных записей. На балансе этих счетов находилось порядка 879 млн рублей, $70,2 тыс., 14,8 тыс. евро. Вместе с тем отмечается, что это данные за последние десять лет.

В «QIWI Кошельке» пояснили изданию, что блокировка – общая практика для банков и платежных систем, когда есть подозрение на несанкционированный доступ. Система срабатывает автоматически, а клиента уведомляют об этом по смс или в личном кабинете.