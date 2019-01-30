«Яндексу» удалось продать около 400 своих смартфонов в декабре Телефон стоит 17,99 тыс. рублей

За неполный декабрь «Яндекс» сумел продать около 400 своих смартфонов «Яндекс.Телефон» через розничные сети. Об этом накануне пишет «Ведомости» со ссылкой на ритейлеров.

По словам одного из собеседников издания, к 20 января продажи выросли до 450 единиц. Все источники газеты ссылаются на данные компании GfK.

Вместе с тем представитель «Яндекса» сообщил, что GfK не учитывает интернет-магазин «Беру», а также собственный магазин компании. Однако он не уточнил количество проданных смартфонов.

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Добавим, продажи «Яндекс.Телефона» стартовали 6 декабря в магазине «Яндекса», а на следующий день смартфон поступил в продажу в «Вымпелкоме», «М.Видео-Эльдорадо» и на маркетплейсе «Беру». Стоимость гаджета – 17,99 тыс. рублей. Основная отличительная особенность новинки — поддержка голосового помощника «Алиса» на аппаратном уровне.