«Яндексу» удалось продать около 400 своих смартфонов в декабре

За неполный декабрь «Яндекс» сумел продать около 400 своих смартфонов «Яндекс.Телефон» через розничные сети. Об этом накануне пишет «Ведомости» со ссылкой на ритейлеров.
По словам одного из собеседников издания, к 20 января продажи выросли до 450 единиц. Все источники газеты ссылаются на данные компании GfK.
Вместе с тем представитель «Яндекса» сообщил, что GfK не учитывает интернет-магазин «Беру», а также собственный магазин компании. Однако он не уточнил количество проданных смартфонов.
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Добавим, продажи «Яндекс.Телефона» стартовали 6 декабря в магазине «Яндекса», а на следующий день смартфон поступил в продажу в «Вымпелкоме», «М.Видео-Эльдорадо» и на маркетплейсе «Беру». Стоимость гаджета – 17,99 тыс. рублей. Основная отличительная особенность новинки — поддержка голосового помощника «Алиса» на аппаратном уровне.
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