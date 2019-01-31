Очевидцы сообщили о массовом «минировании» ТЦ в Петербурге Такие же сообщения поступают в школы

В Петербурге массово закрывают на проверки торговые центры, школы и другие объекты из-за сообщений о якобы минировании. Об этом в четверг сообщают очевидцы в социальных сетях.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» пишут об эвакуации торговых центров «Планета Нептун», «Жемчужная плаза», «Мега Дыбенко», «Шкиперский Молл» и других. В комитете по образованию Петербурга сообщили, что в настоящее время также известно о 30 сообщениях о минировании школ. Проводится эвакуация.

Добавим, ранее о «минировании» зданий сообщалось и в других регионах России. Людей массово эвакуировали. В частности, проверки объектов проводились в Белгороде, Орле, Липецке, Курске, Астрахани, Саратове, Владимире, Иваново.