Основатель движения «Красивый Петербург» намерен побороться на губернаторских выборах

Активист и основоположник движения «Красивый Петербург» Красимир Врански решил выдвинуть свою кандидатуру на губернаторских выборах в Петербурге.
О своём намерении он заявил на акции «Россия не помойка», которая 3 февраля проходила в Удельном парке.
В течение месяца Врански планирует презентовать свою команду. Предвыборную программу активист собирается формировать, исходя из общественного запроса.
На своей странице в соцсетях общественник отметил, что видит порядка 80 актуальных проблем городской среды. Для многих из них он готов предложить решение.
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