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03.02.19 / 17:07 Новости

Основатель движения «Красивый Петербург» намерен побороться на губернаторских выборах

В губернаторской гонке он собирается участвовать в сентябре 2019 года.

Фото: с личной страницы в «Вконтакте»

Активист и основоположник движения «Красивый Петербург» Красимир Врански решил выдвинуть свою кандидатуру на губернаторских выборах в Петербурге.

О своём намерении он заявил на акции «Россия не помойка», которая 3 февраля проходила в Удельном парке.

В течение месяца Врански планирует презентовать свою команду. Предвыборную программу активист собирается формировать, исходя из общественного запроса.

На своей странице в соцсетях общественник отметил, что видит порядка 80 актуальных проблем городской среды. Для многих из них он готов предложить решение.

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