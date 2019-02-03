Основатель движения «Красивый Петербург» намерен побороться на губернаторских выборах В губернаторской гонке он собирается участвовать в сентябре 2019 года.

Активист и основоположник движения «Красивый Петербург» Красимир Врански решил выдвинуть свою кандидатуру на губернаторских выборах в Петербурге.

О своём намерении он заявил на акции «Россия не помойка», которая 3 февраля проходила в Удельном парке.

В течение месяца Врански планирует презентовать свою команду. Предвыборную программу активист собирается формировать, исходя из общественного запроса.

На своей странице в соцсетях общественник отметил, что видит порядка 80 актуальных проблем городской среды. Для многих из них он готов предложить решение.