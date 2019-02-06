СМИ: Биометрические данные россиян могут начать собирать через МФЦ

Биометрические данные россиян могут начать собирать через многофункциональные центры (МФЦ), Об этом в среду пишет “РИА Новости” со ссылкой на пресс-службу “Ростелекома”.
Оператор единой биометрической системы — “Ростелеком” — в настоящее время прорабатывает эту инициативу. Однако детали проекта пока не сообщаются.
Добавим, в июле прошлого года крупнейшие российские банки начали собираться биометрические данные клиентов. Первыми об этом сообщили ВТБ и “Промсвязьбанк”. Единая биометрическая система позволит россиянам получать финансовые услуги без личного обращения в банк.
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