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06.02.19 / 13:55 Новости / Россия и мир

СМИ: Биометрические данные россиян могут начать собирать через МФЦ

“Ростелеком” в настоящее время прорабатывает эту инициативу

Фото: comnews.ru

Биометрические данные россиян могут начать собирать через многофункциональные центры (МФЦ), Об этом в среду пишет “РИА Новости” со ссылкой на пресс-службу “Ростелекома”.

Оператор единой биометрической системы — “Ростелеком” — в настоящее время прорабатывает эту инициативу. Однако детали проекта пока не сообщаются.

Добавим, в июле прошлого года крупнейшие российские банки начали собираться биометрические данные клиентов. Первыми об этом сообщили ВТБ и “Промсвязьбанк”. Единая биометрическая система позволит россиянам получать финансовые услуги без личного обращения в банк.

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