В Петербурге появятся дополнительные пункты обогрева для бездомных Вместимость таких пунктов в среднем около 50 человек

В Петербурге появятся дополнительные пункты обогрева для бездомных. Об этом накануне сообщили в пресс-службе Смольного.



Соответствующее поручение дала вице-губернатор Анна Митянина после объезда пунктов обогрева благотворительной организации “Ночлежка”. Она осмотрела пункты в Василеостровском, Калининском и Фрунзенском районе.

Вместимость таких пунктов в среднем около 50 человек. Однако Митянина заявила, что нужно оборудовать дополнительные пункты обогрева и питания. Вице-губернатор потребовала у руководителей Фрунзенского и Калининского районов в течение суток предоставить план по оборудованию новых пунктов. Кроме того, она поручила расположить их в непосредственной близости от пунктов “Ночлежки” и продолжить сотрудничество с организацией для оказания помощи бездомных.

Также по поручению вице-губернатора, комитет по здравоохранению и комитет по соцполитике города продумают порядок взаимодействия между профильными ведомствами для обеспечения прав по соцсопровождению бездомных, находящихся на лечении в стационарах города. Речь идет об оформлении документов, направлении в соцучреждения и т.п.

Кроме того, комитет по соцполитике обязали создать необходимые нормативно-правовые акты, которые позволят бездомных получать “низкопороговые услуги” в соцучреждениях. Митянина добавила, что администрации должны сотрудничать с “Ночлежкой” для сверки сведений о горожанах, нуждающихся в социальном сопровождении, для оказания в дальнейшем соответствующей помощи.

Добавим, в январе председатель “Ночлежки” Григорий Свердлин рассказал, что в городе ежегодно погибает около тысячи бездомных. В 2017 году погибло 1070 человек без определенного места жительства. По его словам, большинство умирает зимой. При этом городские пункты обогрева переполнены. Людям приходится спать на боку, чтобы поместилось как можно больше людей.