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06.02.19 / 13:38 Новости / Россия и мир / Рынки / Экономика

СМИ: Саудовская Аравия предложила трансформировать ОПЕК

Создать более формальное партнерство для усиления контроля над мировым рынком сырья

Саудовская Аравия вместе со странами Персидского залива предлагает трансформировать ОПЕК в союз десяти стран, возглавляемый Россией. Об этом накануне писала The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Речь идет о странах, не входящих в организацию. Таким образом планируется создать более формальное партнерство для усиления контроля над мировым рынком сырья. Как отмечает издание, ранее Саудовская Аравия предлагала создать абсолютно новую организацию, в состав которой полноправно вошла бы Россия. По данным источников WSJ, в июне прошлого года наследный принц Мухаммед бен Салман через главу Минэнергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха предложил создать новый картель.

Добавим, обсуждение инициативы пройдет в Вене 18 февраля. Однако окончательное решение страны примут на переговорах в апреле. Потенциальный союз будет действовать до трех лет. Он не будет иметь обязательной юридической силы.

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