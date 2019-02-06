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06.02.19 / 11:42 Новости

В центре Петербурга к уборке снега привлекли полицейских

Они очень вежливы

Фото: АБН

В центре Петербурга наводят порядок на дорогах, убирая снег. До последнего момента этому мешали припаркованные автомобилисты. Теперь по помощь снегоуборщикам пришли полицейские.

Полицейские вежливо просят автомобилистов не парковать свои машины на улицах, где идет уборка снега. Корреспондент АБН заметил таких служителей порядка на Гороховой улице и набережной реки Мойки.

Вполне вероятно, что такое усердие вызвано вчерашним совещанием в Смольном, на которым администрации районов раскритиковали за уборку снега. Николай Бондаренко, вице-губернатор Санкт-Петербурга, отметил, что больше всего нареканий по уборке в Центральном районе, администрацию которого возглавляет Андрей Хлутков.

 

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