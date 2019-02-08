Андрей Кибитов ушел с должности пресс-секретаря губернатора Петербурга вместе с номером телефона Его последний рабочий день - 11 февраля

Андрей Кибитов ушел с должности пресс-секретаря губернатора Петербурга вместе с номером телефона. Об этом в пятницу он сообщил в своем Instagram.

“Я принял решение после 15 лет государственной службы – оставить Смольный”, — говорится в сообщении. Он отметил, что нынешний телефонный номер он заберет собой. “Звоните, если будет такая необходимость”, — добавил Кибитов. Окончательно он покинет Смольный после понедельника, 11 февраля. Кибитов отметил, что оставляет государственную службу, но не профессию. В скором времени он перейдет на другую должность. Однако новое место работы не раскрывается.

Также он поблагодарил врио губернатора Петербурга Беглова за предложение продолжить работу в составе его команды. А также назвал “интересным, активным и крайне насыщенным” время работы с действующим градоначальником. Кроме того, глава пресс-службы губернатора поблагодарил журналистов за сотрудничество и пожелал “отличных и эксклюзивных” материалов.