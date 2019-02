Андрей Кибитов ушел с должности пресс-секретаря губернатора Петербурга вместе с номером телефона

View this post on Instagram

Друзья, коллеги,читатели! Хочу искренне поблагодарить Александра Дмитриевича Беглова за предложение продолжить работу в его команде. Это были очень интересные, активные и крайне насыщенные 100 с небольшим дней. Уверен, что впереди у Александра Дмитриевича много побед во славу любимого и самого лучшего города на земле – Санкт-Петербурга! Искренне желаю ему Победы! Он всей душой любит и переживает за родной город на Неве. Я принял решение после 15 лет государственной службы – оставить Смольный. Просто потому, что пришла пора менять место своей дислокации в профессии. Дорогие коллеги-журналисты, спасибо за совместную работу,интересные материалы и комментарии. За любовь к Петербургу и интерес к Правительству города. Это очень сложная работа – писать о государственной службе, анализировать, делать прогнозы, предсказывать, выискивать эксклюзивы. Всем моим абонентам, кто звонил и просил комментарий, кто пользовался социальными сетями и ссылался на информацию, которую готовит пресс-служба Губернатора – Спасибо за совместную работу! Мой телефон, который всем известен, по прежнему останется со мной, так что звоните, если будет такая необходимость. Из профессии я не ухожу и в самом скором времени буду вновь готов к общению с вами. Ибо предстоит новая интересная работа, новые вызовы и новые горизонты. Всем журналистам отличных и эксклюзивных материалов в 2019 году! Счастья, здоровья и любви, а также хоть капельку свободного времени, потому что в нашей профессии это самая большая драгоценность. Пресс-службу Губернатора не обижайте ) – здесь работают самые лучшие и замечательные мои коллеги. Работают без выходных и праздников. Также хочу поблагодарить за годы совместной и очень интересной работы всех коллег по Смольному. Спасибо за помощь и поддержку и просто за дружеское участие. Мой последний рабочий день в Смольном будет в понедельник – 11 февраля 2019 года. А потом будет новая работа. Увидимся! Созвонимся! Спишемся!