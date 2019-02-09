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09.02.19 / 16:09 Новости

В Купчино эвакуировали ТРК «Южный полюс»

В здании на Пражской улице сработала сигнализация

В Петербурге эвакуировали ТРК «Южный полюс». Фото: vk.com/spb_today

Посетителей и персонал торгового центра «Южный полюс» в Петербурге эвакуировали после срабатывания сигнализации. Тревога оказалась ложной.

Эвакуция прервала шопинг и отдых петербуржцев в здании ТРК на Пражской улице днем 9 января. О том, что сотрудников и покупателей торгового центра выводят на улицу, петербуржцы сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга», в комплексе ошибочно сработала сигнализация. Людей снова пускают внутрь.

Напомним, на минувшей неделе в Петербурге из-за волны сообщений об угрозе взрыва эвакуировали ряд торговых комплексов, школ и административных учреждений. Из-за лжеминеров на улицы города только за один день, 5 февраля, вывели на улицу около 2,7 тыс. человек. Опасных предметов ни в одном здании не нашли.

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