Животные полетят в самолетах «Аэрофлота» по новым правилам Все для удобства пассажиров

ПАО «Аэрофлот» решило скорректировать правила перевозки в салонах своих лайнеров животных. Изменения вступят в силу с 14 февраля. Животных, которых перевозят в контейнерах, можно будет легко разместить под сиденьем сидящего впереди.

Новые правила касаются изменение габаритов сумок-переносок с животными: размер жесткого контейнера не могут быть больше, чем 44х30х26 см (по старым правилам сумма всех измерений не должна была превышать 125 см); изменения коснулись и суок-переносок – их размеры по сумме измерений не должны быть более 126 см (по старым правилам эта цифра составляла 135 см).

Отметим, что у «Аэрофлота» есть список животных, которых нельзя перевозить в самолете. Например, в качестве нестандартного багажа, у вас не примут игуану, бурундука, сурка. Не примут и ряд пород собак: бордосский дог, пекинес, мопс и т.д.