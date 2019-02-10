Российским производителям мяса пообещали турецкий рынок

Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил, что Москва и Анкара смогли достичь «первых результатов» в договоренностях о поставках российского мяса и молока в Турцию.
По словам дипломата, достигнуто первое решение о допуске российского мяса и продукции из него в Турцию в рамках выделенной властями квоты. Как ожидается, поставки будут безпошлинными.
По мнению Ерхова, конкретные решения по экспорту мяса в Турции появятся уже в ближайшие недели.
«…Мы, так сказать, прорываемся на турецкий рынок со своей продукцией, и это очень важно и здорово», — приводит слова посла ТАСС.
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