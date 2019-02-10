Российским производителям мяса пообещали турецкий рынок Посол РФ в Турции ожидает скорого открытия турецкого рынка для производителей российского мяса

Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил, что Москва и Анкара смогли достичь «первых результатов» в договоренностях о поставках российского мяса и молока в Турцию.

По словам дипломата, достигнуто первое решение о допуске российского мяса и продукции из него в Турцию в рамках выделенной властями квоты. Как ожидается, поставки будут безпошлинными.

По мнению Ерхова, конкретные решения по экспорту мяса в Турции появятся уже в ближайшие недели.

«…Мы, так сказать, прорываемся на турецкий рынок со своей продукцией, и это очень важно и здорово», — приводит слова посла ТАСС.