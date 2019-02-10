СМИ: «Победа» передумала брать деньги с пассажиров за стаканчики Лоукостер не планирует вводить плату за стаканчики для воды, сообщили в транспортной прокуратуре

Российский лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», отказался от планов брать деньги с пассажиров за бумажные стаканчики для питьевой воды.

Как сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, в ходе проверки ведомство установило, что авиакомпания не планирует вводить плату в своих самолетах за бумажные стаканчики. В прокуратуре добавили, что подобные новшества стали бы нарушением требований законодательства.

Ранее о намерении «Победы» продавать стаканчики на борту сообщили СМИ. По данным ТАСС, представители авиаперевозчика намеревались нивелировать таким образом новые затраты на тарифы после того, как Верховный суд признал законной перевозку бесплатной ручной клади весом более 5 кг. Стаканчики для воды предлагалось продавать за пять рублей. В авиакомпании сообщали, что каждый месяц они обходятся «Победе» в 1 млн рублей.