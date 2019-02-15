Топ-менеджеров Baring Vostok подозревают в хищении 2.5 млрд рублей Основатель Майкл Калви доставлен в Басманный суд

Основатель Baring Vostok Майклкл Калви задержан в Москве. Его уже доставили в здание Басманного суда.

Помимо Калви в хищении 2.5 млрд рублей подозреваются еще три топ-менеджера инвесткомпании: директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль и гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров.

Следствием установлено, что Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему Первого коллекторского бюро долга в размере 2,5 млрд рублей, организовал продажу его акций банку «Восточный экспресс», что привело к фактическому хищению этих средств», — цитирует ТАСС представителя следствия в ходе заседания.

В активы Baring Vostok входят акции OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett и других компаний.