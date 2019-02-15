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15.02.19 / 17:50 Новости / Петербург и Ленобласть

Количество закрытых на карантин детских коллективов в Петербурге достигло 93

Среди них 63 школьных класса и 30 детсадовских групп

Количество закрытых на карантин детских коллективов в Петербурге достигло 93. Об этом в пятницу сообщили на совещании председателя комитета по образованию Жанны Воробьевой и главы Роспотребнадзора Наталии Башкетовой с главами районных отделов образования.

Среди закрытых на карантин 63 школьных класса в 27 школах и 30 детсадовских групп в 24 детских садах, передает «Доктор Питер». Ранее 12 февраля сообщалось, что закрыто 53 класса и 42 группы.

Добавим, карантин длится семь дней. Учреждение закрывается, если заболевает от 20% коллектива. В пятницу, 15 февраля в силу вступило постановление, предусматривающее усиление мер по профилактике гриппа и других ОРВИ в период эпидподъема. Если ситуация с заболеваниями ухудшится, комитет по образованию может продлить школьные каникулы.

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