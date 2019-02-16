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16.02.19 / 12:43 Новости

Коммунальщики в Тихвине не пощадили наледь и «Пятерочку»

Коммунальщики так яростно боролись с наледью, что повредили "Пятерочку"

В Тихвине коммунальщики убрали вместе с наледью часть «Пяторочки» Фото: vk.com/tih_win

В Тихвине Ленинградской области уборка наледи у «Пятерочки» обошлась магазину в копеечку. После суровой зимней уборки супермаркет остался без вывески и частично — без облицовки.

Фотографии «разбомленного» после уборки наледи магазина «Пятерочка» в Тихвине 15 февраля выложили местные жители в группе «Подслушано Тихвин».

Сосульки и снег сбивали в одном из жилых домов, где на первом этаже находится продуктовый магазин. Кровельщики кидали ледяные глыбы прямо «Пятерочку». В результате у супермаркета отпала часть внешней облицовки, кроме того, магазин остался без вывески.

Пользователи отметили, что инцидент, к счастью, обошелся без жертв.

 

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