Коммунальщики в Тихвине не пощадили наледь и «Пятерочку» Коммунальщики так яростно боролись с наледью, что повредили "Пятерочку"

В Тихвине Ленинградской области уборка наледи у «Пятерочки» обошлась магазину в копеечку. После суровой зимней уборки супермаркет остался без вывески и частично — без облицовки.

Фотографии «разбомленного» после уборки наледи магазина «Пятерочка» в Тихвине 15 февраля выложили местные жители в группе «Подслушано Тихвин».

Сосульки и снег сбивали в одном из жилых домов, где на первом этаже находится продуктовый магазин. Кровельщики кидали ледяные глыбы прямо «Пятерочку». В результате у супермаркета отпала часть внешней облицовки, кроме того, магазин остался без вывески.

Пользователи отметили, что инцидент, к счастью, обошелся без жертв.