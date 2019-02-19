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19.02.19 / 18:36 Новости / Петербург и Ленобласть

На остановку у Биржи вернулись крылья

Теперь законно

На остановке у здания биржи вновь появились крылья. В 2012 году граффити нарисовал ныне покойный художник Паша 183. Свой произведение он назвал «Питер – город ангелов».

Планировалось, что граффити вернется еще в ноябре 2018, но тогда сотрудники музея не смогли согласовать работу с властями города и она была уничтожена. Теперь, после нескольких месяцев общения с чиновниками, крылья вернулись окончательно и законно.

В музее сообщили, что выставка «Паша 183. Ретроспектива» продолжит работу до 10 марта. Крылья будут среди представленных произведений.

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