В Совфеде предложили закрывать крупные супермаркеты по выходным Небольшие оптовые и магазины шаговой доступности работают и по выходным

В Совете Федерации предложили закрывать крупные супермаркеты с 20:00 по московскому времени в пятницу до утра понедельника. Об этом инициатор предложения, член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев рассказал Агентству городских новостей «Москва».

Имеются ввиду крупные супермаркеты, гипермаркеты и сети оптового формата с широким ассортиментом товаров. Кондратьев привел в пример зарубежную практику:«Давайте сделаем как на Западе, в Германии, например». Парламентарий отметил, что небольшие оптовые и магазины шаговой доступности работают и по выходным.

Добавим, накануне, среди прочих учреждений, массово эвакуировали гипермаркеты «Окей». Магазин выдавал пледы посетителям, которым пришлось ожидать окончания проверки на улице. Магазины получили анонимные письма с угрозами взрыва. Это была вторая волна эвакуаций в различных учреждениях.