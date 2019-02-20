Путин поручил сформировать условия для инвестиций в технологические стартапы Законы должны помогать развитию

В послании Федеральному собранию Владимир Путин поручил правительству сформировать максимально комфортные условия для частных инвестиций в технологические стартапы.

«У нас есть примеры компаний, инновационных компаний. Нужно, чтобы их было намного больше. В том числе в таких сферах, как искусственный интеллект и обработка больших данных, интернет вещей и роботехники. Поручаю правительству сформировать максимально комфортные условия для частных инвестиций в технологические стартапы, нацелить на их поддержку институты развития», — сказал Путин.

Президент также попросил членов парламента принять законы, способствующие созданию среды для новой цифровой экономики. В будет она позволит заключать гражданские сделки и развивать электронные сервисы и торговлю.

Президент подчеркнул, что нужно настроить законодательство на новую технологическую реальность. «Законы не должны ограничивать установление передовых перспективных отраслей, они должны помогать этому развитию»,- заключил президент.