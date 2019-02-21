Американские дипломаты неделю не могут попасть с арестованному Калви

Посольство США выступило заявлением, в котором рассказало, что на протяжении 7 дней, прошедших с задержания и ареста основателя Baring Voostok Майкла Калви, не может добиться разрешения на его посещение.
Консульская конвенция обязывает власти России предоставить доступ к задержанному в течении 4 дней.
В сообщении также говориться, что сотрудники консульства неоднократно запрашивали доступ к Калви, но МИД России не выполняет положений конвенции и не предоставляет возможности оказать консульскую помощь американскому инвестору.
Посольство США требует, чтобы МИД России безотлагательно предоставил консульский доступ к Калви.
Основателя Baring Vostok задержали 15 февраля. Ранее АБН сообщало, что в поддержку Калви выступили Аркадий Волож, Герман Греф, Олег Тиньков, Франко-Российская торговая палата и другие организации.
112 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.