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21.02.19 / 15:31 Новости / Экономика

Американские дипломаты неделю не могут попасть с арестованному Калви

И требуют безотлагательно предоставить доступ

Майкл Калви / Фото: Baring Vostok

Посольство США выступило заявлением, в котором рассказало, что на протяжении 7 дней, прошедших с задержания и ареста основателя Baring Voostok Майкла Калви, не может добиться разрешения на его посещение.

Консульская конвенция обязывает власти России предоставить доступ к задержанному в течении 4 дней.

В сообщении также говориться, что сотрудники консульства неоднократно запрашивали доступ к Калви, но МИД России не выполняет положений конвенции и не предоставляет возможности оказать консульскую помощь американскому инвестору.

Посольство США требует, чтобы МИД России безотлагательно предоставил консульский доступ к Калви.

Основателя Baring Vostok задержали 15 февраля. Ранее АБН сообщало, что в поддержку Калви выступили Аркадий Волож, Герман Греф, Олег Тиньков, Франко-Российская торговая палата и другие организации.

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