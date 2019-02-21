Финам: ЦБ принял решение о ликвидации легального рынка Форекс в России От решения выиграют оффшорные брокеры

По сути, ЦБ принял решение о ликвидации легального рынка Форекс в России.

От этого выиграют офшорные брокеры, а также представители смежных отраслей — например, букмекеры, бизнес которых находится на пике. Интересы граждан России, скорее, пострадают. Как минимум, они не смогут инвестировать на валютном рынке в российском правовом поле, — сообщил АБН руководитель пресс-службы «Финам» Владислав Исаев.

Рынок форекс только недавно начали вводить в поле регулирования российского законодательства. У компаний, которые решили выйти на него в качестве легальных форекс дилеров, довольно много времени ушло на соблюдение всех требований – ведь надо было не только зарегистрироваться в ЦБ и получить лицензию, но и создать СРО. К тому же совсем недавно пять из девяти форекс дилеров лишились лицензий. Так что общее количество работающих в российском правовом поле клиентов форекс-дилеров невелико – на два порядка меньше, чем тех, кто торгует через зарубежные компании. Проблема не в налогах, которые недополучит бюджет, а в том что попытки вывести этот рынок в поле регулирования российских законов, фактически, похоронены,- резюмирует Владислав Исаев.

Ранее АБН сообщало о инициативе ЦБ запретить доступ к рынку Форекс непрофессиональным инвесторам.