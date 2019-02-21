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21.02.19 / 17:53 Новости / Экономика

Глава РФПИ направил ходатайство о домашнем аресте Калви

Арест - исключительная мера

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев направил в Мосгорсуд и СК РФ ходатайства о изменении меры пресечения фигурантам дела Baring Vostok. Глава фонда просит, чтобы их отпустили под домашний арест.

В ходатайстве Кирилл Дмитриев отпустить под домашний арест Ивана Зюзина, Вагана Агбаряна, Филиппа Дельпаля и Майкла Калви. Дмитриев отметил, что просит смягчит меру пресечения как российским, так и иностранным фигурантам дела.

Ранее в поддержку основателя Baring Vostok выступали Герман Греф, Олег Тиньков, Ассоциация Европейского бизнеса и ряд других организаций.

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