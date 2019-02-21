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21.02.19 / 06:37 Новости / Общество

Суд Петербурга вынес приговор по делу о хищении 3,7 млн рублей из банкоматов

Обвиняемые совершили серию краж денег из банкоматов ПАО «Мособлбанк»

Фото: fedpress.ru

Фрунзенский районный суд Петербурга вынес приговор по делу  о хищении денег из банкоматов в отношении Михаила Каламацкого и Вадима Широкова, сообщили в прокуратуре.

Суд установил, что обвиняемые совершили серию краж денег из банкоматов ПАО «Мособлбанк» в разных районах города. В общей сложности было похищено 3,7 млн рублей.

Суд приговорил Каламацкого к двум годам лишения свободы условно. Широков получил четыре годам условно. Кроме того, их обязали выплатить потерпевшей организации причиненный ущерб.

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