Суд Петербурга вынес приговор по делу о хищении 3,7 млн рублей из банкоматов Обвиняемые совершили серию краж денег из банкоматов ПАО «Мособлбанк»

Фрунзенский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о хищении денег из банкоматов в отношении Михаила Каламацкого и Вадима Широкова, сообщили в прокуратуре.

Суд установил, что обвиняемые совершили серию краж денег из банкоматов ПАО «Мособлбанк» в разных районах города. В общей сложности было похищено 3,7 млн рублей.

Суд приговорил Каламацкого к двум годам лишения свободы условно. Широков получил четыре годам условно. Кроме того, их обязали выплатить потерпевшей организации причиненный ущерб.