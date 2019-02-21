Таксисты будут платить 700 рублей за повторный въезд в зону высадки Пулково Или ждать полчаса

С декабря 2018 года в Пулково таксистам стало работать сложнее. Дело в том, что ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», которая управляет аэропортом, поменяли правила повторного въезда в зону посадки и высадки пассажиров у центрального пассажирского терминала. Согласно новым правилам, въехать в этому зону можно лишь спустя полчаса после выезда из нее.

Такое изменение правил сильно бьет по таксистам: для того, чтобы на поездке можно было заработать, таксисту нужно не только привести пассажира в Пулково, но и забрать другого из аэропорта, чтобы увезти его в город. Чтобы не возвращаться в Петербург без клиента, таксистам приходится ждать 30 минут, либо платить 700 рублей. Если от компании-агрегатора приходит заявка, то извозчику приходится отказываться от нее.

В Санкт-Петербургское УФАС обратились таксисты Санкт-Петербурга с жалобами на новые правила, но в ведомстве нарушения законодательства не увидели.

В своей жалобе таксисты упомянули и о неравной конкуренции с собственной службой аэропорта, на которую ограничения по времени въезда не распространяются. Впрочем, в своих заявлениях таксисты не информировали о попытках заключить договор с аэропортом, который бы позволил работать на равных условия с собственной службой такси Пулково.