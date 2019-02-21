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21.02.19 / 18:41 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге заключили договор с инвестором на реконструкцию Музея Фаберже

Работы займут четыре года

Музей Фаберже / Фото: администрация Санкт-Петербурга

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга заключил договор на реконструкцию Музея Фаберже. Согласно заключенному договору, инвестору — в его роли выступила Некоммерческая организация «Культурно-исторический Фонд «Связь времен», передан западный дворовый флигель Дворца Нарышкина Д.П.

Флигель входит в состав комплекса объекта культурного наследия федерального значения. Инвестор за 4 года должен приспособить его под музейно-выставочный комплекс для расширения существующих площадей Музея Фаберже. Согласно условиям за право соглашения инвестор перечислит в бюджет города 201 млн рублей.

Фонд«Связь времен» был учрежден российским бизнесменом Виктором Вексельбергом в 2004 году.

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