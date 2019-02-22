ЦБ рассказал, кто сможет воспользоваться правом на ипотечные каникулы Воспользоваться правом на каникулы смогут только те заемщики, кто заключит ипотечный договор после вступления закона в силу

Согласно законопроекту об ипотечных каникулах, отсрочка будет предоставляться только по кредитам, взятым уже после вступления в силу соответствующих законодательных норм.

«Воспользоваться правом на каникулы смогут только те заемщики, кто заключит ипотечный договор после вступления закона в силу», — рассказал в интервью «Российской газете» руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Он отметил, что ЦБ надеется, что банки сами предложат эту опцию по старым договорам.

Согласно законопроекту, граждане, у которых возникли сложные жизненные обстоятельства, например, потеря работы, могут обратиться в банк с заявлением о реструктуризации ипотечного кредита. При этом сумма займа не должна превышать десяти млн рублей, а с момент оформления ипотека должно пройти больше года.