Лжеминеры добрались до Сбербанка Эвакуированы три здания

В Петербурге из-за очередных сообщений о минировании эвакуировали три здания Сбербанка. Об этом в пятницу сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте».

Эвакуированы здания на проспекте Ветеранов, д. 114/1, на Московском проспекте, д. 189 и на Прибрежной в доме №8.

Добавим, массовые эвакуации в Петербурге продолжаются уже неделю. Это связано с ложными сообщениями о минировании. Накануне автор электронных писем подписался «Бараком Обамой». Ранее в конце письма стояло имя Владимира Путина.