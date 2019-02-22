Муниципалы Петербурга выберут площадки для выгула собак К муниципальным депутатам нередко обращаются владельцы собак с просьбой соорудить площадку для выгула животных

Депутаты ЗакСа Петербурга Денис Четырбок и Роман Коваль предложили определить полномочия городского правительства и муниципальных властей в сфере обращения с животными.

Согласно законопроекту, профильные комитеты Смольного будут отвечать за создание и работу приютов, определять порядок обращения с безнадзорными животными, а также размещать в интернете информацию о домашних питомцах, от которых отказались владельцы.

Органы местного самоуправления будут отвечать за выбор мест для выгула домашних животных.

По словам авторов документа, к муниципальным депутатам нередко обращаются владельцы собак с просьбой соорудить площадку для выгула животных, но этому мешают некоторые юридические нюансы.

Определением мест для выгула животных должны заниматься именно муниципальные власти, потому что они лучше всех знают свой район, считают авторы инициативы.