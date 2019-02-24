Водителя BMW лишили прав незадолго до смертельного ДТП на Невском Полиция возбудила уголовное дело после аварии с погибшими на Невском

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя BMW X6, которого считают виновником в ДТП на Невском. В результате аварии двое погибли, еще трое оказались в больнице.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 3о-летний водитель BMW стал фигурантом дела о «нарушении правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

По данным полиции, мужчину лишали прав в ноябре 2018 года, однако он все равно садился за руль. В ночь с 23 на 24 февраля нарушитель не справился с управлением, двигаясь в сторону улицы Марата. Он врезался в две машины, а потом протаранил толпу пешеходов на тротуаре у дома 55 на Невском проспекте, сообщили в МВД.

В результате на месте ДТП еще до приезда «скорой» погибли 40-летний мужчина и женщина. Троих пешеходов увезли в больницу.