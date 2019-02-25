Bloomberg: Путин поддержал решение о расследовании в отношении Калви Иногда заключение под стражу бывает оправданным

Владимир Путин поддержал решение правоохранительных органов о проведении расследования в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По сообщению агентства, президенту задали вопрос о деле Baring Vostok на закрытой встрече. Владимир Путин ответил, что “подозрения следователей о том, что Калви и его партнеры украли крупную сумму денег нельзя было игнорировать».

Также Bloomberg отмечает, что Путин сказал на встрече о том, что предварительного разрешения на арест он не давал, но считает, что заключение под стражу иногда оправдано в рамках дел в сфере бизнеса.

Ранее АБН сообщало, что Майкла Калви поддержали Герман Греф, Олег Тиньков, Аркадий Волож, Ассоциация Европейского Бизнеса и многие другие организации. Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин назвал арест Калви чрезвычайно ситуацией для российской экономики.