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25.02.19 / 15:39 Новости / Экономика

Bloomberg: Путин поддержал решение о расследовании в отношении Калви

Иногда заключение под стражу бывает оправданным

Майкл Калви / Фото: Baring Vostok

Владимир Путин поддержал решение правоохранительных органов о проведении расследования в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По сообщению агентства, президенту задали вопрос о деле Baring Vostok на закрытой встрече. Владимир Путин ответил, что “подозрения следователей о том, что Калви и его партнеры украли крупную сумму денег нельзя было игнорировать».

Также Bloomberg отмечает, что Путин сказал на встрече о том, что предварительного разрешения на арест он не давал, но считает, что заключение под стражу иногда оправдано в рамках дел в сфере бизнеса.

Ранее АБН сообщало, что Майкла Калви поддержали Герман Греф, Олег Тиньков, Аркадий Волож, Ассоциация Европейского Бизнеса и многие другие организации. Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин назвал арест Калви чрезвычайно ситуацией для российской экономики.

 

 

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