Более половины россиян считают взятки и аресты чиновников проявлением разложения власти Согласно опросу, 25% респондентов считают недавний арест сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова проявлением серьезной борьбы с коррупцией в структурах власти

Более половины россиян (68%) считают, что взяточничество чиновников и их аресты являются проявлением общего разложения и коррумпированности власти, только 22 % назвали эти явления нетипичными для страны. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».

Согласно опросу, 25% респондентов считают недавний арест сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова проявлением серьезной борьбы с коррупцией в структурах власти, а 31% считают, что «дело Арашуковых» свидетельствует о борьбе за передел сфер влияния между чиновниками.

«Также довольно устойчива установка, что это разборки отдельных кланов. Чем более информированы и образованны люди, тем сильнее такие убеждения. Например, в Москве 82% считают это признаком общей коррумпированности властей», — отмечает директор «Левада-центра» Льва Гудкова.

Напомним, в конце января на заседании Совета Федерации задержали Рауфа Арашукова. Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 УК (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 309 УК (давление на свидетеля) и ч. 2 ст. 105 УК (убийство). Кроме того, в Петербурге задержали отца сенатора Рауля Арашукова по подозрению в хищениям природного газа «Газпрома» на сумму более 30 млрд рублей.

Ранее АБН сообщало о том, что депутат ЗакСа Ленобласти Сергей Караваев взят под стражу до 25 марта 2019 года. Он обвиняется в мошенничестве с земельным участком.