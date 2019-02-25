Депутаты ЗакСа Петербурга заставят водителей быстрее убирать брошенные автомобили с улиц Депутат предлагает сократить вдвое период вывоза брошенных автомобилей

Депутат ЗакСа Петербурга от «Единой России» Александр Тетердинко предложил ускорить применение штрафных санкций в отношении водителей разукомплектованных и брошенных автомобилей.

По словам автора инициативы, сегодня собственника возможно привлечь его к административной ответственности только по истечении 15 дней. По словам депутата, в условиях сильных снегопадов решать этот вопрос нужно быстрее, так как уборка улиц не ждет.

Депутат предлагает сократить вдвое период вывоза брошенных автомобилей, а штрафовать собственников спустя неделю.

Согласно законопроекту, за несвоевременный вывоз автомобилей будут предусмотрены штрафы от 3 до 5 тыс. рублей для граждан, от 30 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 150 до 300 тыс. рублей – для юридических лиц.