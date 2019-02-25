Эпидемия гриппа и ОРВИ в Петербурге ослабевает За прошедшую неделю было госпитализировано 371 человек

Эпидемия гриппа и ОРВИ в Петербурге ослабевает. Об этом свидетельствуют статистические данные Городской клинической инфекционной больницы им. С.П.Боткина.

За прошедшую неделю было госпитализировано на 65 человек меньше, чем неделей ранее — 371 и 436 человек соответственно. Однако 17 человек лежат в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Добавим, всего с конца прошлого года в стационаре больницы лечились от гриппа и ОРВИ 3689 человек. Обследование на грипп прошли 1,5 тыс. человек. Лидирует грипп А (490 человек).