Эпидемия гриппа и ОРВИ в Петербурге ослабевает. Об этом свидетельствуют статистические данные Городской клинической инфекционной больницы им. С.П.Боткина.
За прошедшую неделю было госпитализировано на 65 человек меньше, чем неделей ранее — 371 и 436 человек соответственно. Однако 17 человек лежат в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Добавим, всего с конца прошлого года в стационаре больницы лечились от гриппа и ОРВИ 3689 человек. Обследование на грипп прошли 1,5 тыс. человек. Лидирует грипп А (490 человек).
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