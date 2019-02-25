Путин поручил сократить срок владения жилья, после которого его можно продать без уплаты НДФЛ С 5 до 3 лет

Президент России Владимир Путин поручил сократить срок владения недвижимостью, после которого владелец имеет право продать жилья не уплачивая НДФЛ.

Если раньше такой срок составлял 5 лет, то теперь он составит 3 года. Как сообщает пресс-служба Кремля, доход от продажи квартиры облагаться налогом не будет, при условии, что это единственное жилье. Сейчас продать дом или квартиру без уплаты НДФЛ можно только при условии, что они были получены в дар или по наследству.

Инициативу понизить срок владения жильем озвучил генеральный директор группы «Доверие» Дмитрий Панов на форуме «Деловая Россия» в феврале 2019 года.