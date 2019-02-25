Суд отказал бухгалтеру СМИ «ФАН» в иске к Минюсту США О нарушении прав субъекта персональных данных

Санкт-Петербургский городской суд отказал в принятии иска главного бухгалтера СМИ «ФАН» Елены Хусяйновой о защите чести и достоинства к Минюсту США. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

Хусяйнова также требовала взыскать компенсации морального ущерба из-за нарушения прав субъекта персональных данных. В сообщении говорится, что истец предоставил в суд документы, согласно которым окружной Суд США Восточного округа Вирджиния зарегистрировал обвинение в отношении истца. Хусяйнова обвиняется в сговоре с целью обмана США. По версии следствия, она с 2014 года была главным бухгалтером и контролировала все финансовые аспекты «Проекта Лахта», цель которого заключалась в распространении недоверия к политическим кандидатам и политической системе страны в целом. Кампания была нацелена на жителей как России и США, так и других стран.

Суд определил, что иск основан не на гражданском праве. «Оснований для принятия к производству суда настоящего искового заявления не имеется», — отмечается в сообщении. Как пояснили в пресс-службе, требования по иску вытекают из обстоятельств уголовного преследования. Поэтому дело не может рассматриваться в рамках гражданского судопроизводства.

Иск Хусяйновой основан на, по ее мнению, неправомерном распространении информации о возможном совершении преступления. «Фактически истец выражает несогласие с действиями должностных лиц и органов уголовного преследования США по реализации норм уголовно-процессуального законодательства в связи с установлением в действиях истца состава преступления и информационным опубликованием результатов таких действий», — говорится в сообщении суда.