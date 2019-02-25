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25.02.19 / 15:15 Новости / Экономика

В России возобновят программы поддержки спроса на автомобили

Министерство промышленности и торговли с 1 марта планирует запустить адресные программы поддержки спроса на автомобили. Возобновлены будут программы Первый автомобиль и «Семейный автомобиль». Об это рассказал Министр промышленности и торговли Денис Мантуров Владимиру Путину.

Также по ходу встречи министр сообщил, что производство автомобилей выросло в 2018 году на 14%.

Также министр уточнил, что производство выросло больше, чем сам рынок (12%).

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