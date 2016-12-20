Нужно ли «продавать Петербург» дешево?

Павел Румянцев замдиректора СЗ отделения Российского союза туриндустрии

Для отрасли туризма и гостеприимства Санкт-Петербурга уходящий год – рекордный: комитет по развитию туризма прогнозирует, что по итогам 2016 года город посетят 7 млн туристов, российских и иностранных. Многолетние усилия властей и туристского бизнеса по продвижению богатейшего культурного наследия Северной столицы (а это один из наших главных козырей на глобальном туристском рынке) начинают давать плоды: город получил звание самой привлекательной дестинации культурно-познавательного туризма по версии «туристского Оскара» World Travel Awards. А продолжающий оставаться довольно комфортным для иностранцев курс рубля позволяет конвертировать абстрактный интерес в реальные и доступные туристические поездки.

Можем ли мы быть уверены, что в наступающем году туриндустрия Петербурга продолжит развиваться опережающими темпами, увеличивать налоговые отчисления в городской бюджет, создавать новые рабочие места? К сожалению, таких гарантий никто дать не может: у успеха всегда есть обратная сторона. К примеру, хороший сезон 2016 года уже заставил многих отельеров Петербурга заявить, что через год они повысят цены на размещение на 25-30%, а то и на все 50%. Вряд ли отельеров можно в чем-то винить – поставщики повышают цены, нужно компенсировать инфляцию, хоть немного поднять зарплаты персоналу. Но готовы ли будут «бюджетные» российские и азиатские туристы – именно за их счет и увеличивается во многом турпоток в город — к росту стоимости турпакетов?

На самом деле, проблемных историй ведь остается немало. Карманники, которые с увеличением числа туристов и кризисными явлениями в экономике вновь резко активизировались в историческом центре. Иностранные гиды-нелегалы, которые уклоняются от уплаты налогов и создают очень превратный образ нашей страны в глазах азиатских туристов. И, конечно, острая сезонность турпотока и очень низкий показатель возвратности туристов – реализованного желания посетить Санкт-Петербург больше одного раза.

Возможно, стратегически верный рецепт подсказывает нам генеральный секретарь Всемирной Туристской Организации при ООН Талеб Рифаи, когда говорит, что Петербург не нужно продавать дешево. Жители города имеют право знать, к каким позитивным изменениям в их жизни приводит развитие туриндустрии, какие туристы вносят более значимый вклад в городскую экономику. Теперь, когда мы убедились, что количественный рост турпотока в Санкт-Петербург возможен, необходимо трезво оценить и «качественные» показатели прибывающих к нам путешественников, сделать ставку на те направления, с которыми город пока не в полной мере ассоциируется на мировом рынке – к примеру, деловой и семейный туризм. И в этом смысле успех Петербурга в 2016 г. – не повод почивать на лаврах, а отправная точка для новых амбиций, планов и надежд.