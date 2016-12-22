В «Зенит» в зимнее межсезонье может перейти Густаво Скарпа – источник Стоимость трансфера может превысить 10 млн евро

В «Зенит» в зимнее межсезонье может перейти полузащитник бразильского клуба «Флуминенсе» Густаво Скарпа. Об этом АБН в четверг сообщил источник, близкий к трансферному отделу петербургской команды.

По словам источника, стоимость трансфера может превысить 10 млн евро. Основным конкурентом петербуржцев является португальская «Бенфика», чье руководство также намерено приобрести футболиста.

Напомним, представители «Зенита» уже проявляли интерес к бразильскому полузащитнику. В летнее трансферное окно, по сообщениям бразильских СМИ, петербуржцы предлагали 10,5 млн евро за трансфер футболиста. На трансфере бразильца настаивал румынский наставник «Зенита» Мирча Луческу.