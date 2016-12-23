В США Deutsche Bank выплатит $7,2 млрд по иску минюста И возместит убытки своим американским клиентам

Немецкий Deutsche Bank и министерство юстиции США достигли мирового соглашения о выплате банком штрафа в $3,1 млрд по иску минюста. Об этом сообщает в пятницу Reuters.

Министерство обвиняло Deutsche Bank в манипуляции на рынке ценных бумаг. Банк также обязуется возместить убытки американским клиентам в размере $4,1 млрд.

Напомним, в октябре глава МВФ Кристин Лагард призвала Deutsche Bank найти компромисс с американским ведомством. «Плохое урегулирование всегда лучше хорошего разбирательства», — прокомментировала Лагард их конфликт.

Банк обвиняли в том, что во время мирового финансового кризиса он занижал оценки рисков по ценным бумагам. Эти бумаги позже были проданы ипотечным компаниям Fannie Mae и Freddie Mac, тесно связанным с правительством США.