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23.12.16 / 07:38 Новости / Россия и мир / Экономика

В США Deutsche Bank выплатит $7,2 млрд по иску минюста

И возместит убытки своим американским клиентам

Фото: thestreet.com

Фото: thestreet.com

Немецкий Deutsche Bank и министерство юстиции США достигли мирового соглашения о выплате банком штрафа в $3,1 млрд по иску минюста. Об этом сообщает в пятницу Reuters. 

Министерство обвиняло Deutsche Bank в манипуляции на рынке ценных бумаг. Банк также обязуется возместить убытки американским клиентам в размере $4,1 млрд.

Напомним, в октябре глава МВФ Кристин Лагард призвала Deutsche Bank найти компромисс с американским ведомством. «Плохое урегулирование всегда лучше хорошего разбирательства», — прокомментировала Лагард их конфликт.

Банк обвиняли в том, что во время мирового финансового кризиса он занижал оценки рисков по ценным бумагам. Эти бумаги позже были проданы ипотечным компаниям Fannie Mae и Freddie Mac, тесно связанным с правительством США.

По материалам: reuters.com
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