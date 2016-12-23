«Яндекс» обновил панорамы Петербурга Добавил снимки ЗСД и Соснового бора

«Яндекс» обновил панорамы Петербурга. Об этом компания сообщила в пятницу.

На панорамах Петербурга появились ЗСД, стадион на Крестовском острове, Белый остров, а также впервые с 2013 года обновил существующие снимки улиц. На карте Ленинградской области появились панорамы новых микрорайонов Гатчины и Сестрорецка, детского города Андерсенград в Сосновом Бору и вид с башни Выборгского замка. Общая протяженность панорам в регионе достигла 7 тыс. км.

Отметим, «Яндекс.Панорамы» — это расширение «Яндекс.Карт». Помимо России есть панорамы Беларуси, Украины, Казахстана, а также Турции и Армении. Сервис включает в себя снимки с воздуха, воды и интерьеров зданий. Работает с 2009 года.