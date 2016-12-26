СМИ: Британия усилит удары по позициям ИГИЛ в Сирии В 2016 году британские ВВС нанесли в Сирии 60 авиаударов

ВВС Великобритании в 2017 году усилят авиабомбардировки террористов в Сирии. Об этом пишет в воскресенье The Telegraph.

Источник издания сообщил, что британские военные планируют "расширить тренировки Демократических сил Сирии" и «усилить поддержку с воздуха» операции в Ракке. Он отметил, что для реализации планов Великобритании необходимо будет наладить диалог с Россией.

По словам собеседника, «Британия надеется, что Мосул будет занят к весне следующего года». Это позволит перейти в наступление в Сирии.

Добавим, в 2016 году британские ВВС нанесли 60 авиаударов в Сирии и 347 — в Ираке. Ракка, на которую планируется наступление, считается столицей «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) и вторым после иракского Мосула городом с наибольшим числом террористов. Город был захвачен боевиками в 2013 году.