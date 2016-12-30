Все новости

30.12.16 / 14:27 Новости / Петербург и Ленобласть

«Лента» открыла магазин в ТРК «Ракета» в Петергофе

В результате компания превысила прогноз по открытию магазинов

Фото АБН

Фото АБН

Торговая сеть «Лента» открыла новый магазин в ТРК «Ракета» в Петергофе по адресу Санкт-Петербургский проспект, 60. Это 13-й магазин в Петербурге, сообщили в компании в пятницу.

Общая площадь нового супермаркета составляет 1,26 кв. м, из них 743 кв. м занимает торговое пространство. Магазин работает с 8:00 до 23:00, без выходных. Ассортимент магазина включает 4,7 тыс. наименований товаров.

Таким образом «Лента» превысила прогноз по удвоению количества супермаркетов, открытых в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Ранее «Лента» открыла 12-й магазин на Шуваловском проспекте в Петербурге. Также в декабре открыты супермаркеты в Ленобласти – в Волхове и в Буграх. В 2016 году «Лента» закрыла сделку по покупке торговой сети «К-Руока» и в один день смогла открыть 10 новых магазинов.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016