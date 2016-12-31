Медведев выпустил новогоднее поздравление Назвал его «теплым и уютным праздником»

Председатель правительства Дмитрий Медведев поздравил граждан России с наступающим 2017 годом. Соответствующее поздравление Кабмин опубликовал в субботу.

Медведев назвал новый год «теплым и уютным праздником». Премьер-министр выразил уверенность, что «в наступающем году осуществятся самые заветные мечты, дорогие нам люди будут счастливы и здоровы, а в домах будет любовь и согласие».

Отметим, в 15:00 по московскому времени новый год наступил в Анадыре и Петропавловске-Камчатском. Спустя час его встретили жители Магадана, Южно-Сахалинска и Северо-Курильска.

Отметим, ранее Дмитрий Медведев рассказал, что 2017 год планирует встречать дома в кругу семьи. Во время новогодних каникул он рассчитывает показаться на лыжах в Сочи.