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31.12.16 / 16:44 Новости / Общество / Россия и мир

Медведев выпустил новогоднее поздравление

Назвал его «теплым и уютным праздником»

Фото: rigma.info

Фото: rigma.info

Председатель правительства Дмитрий Медведев поздравил граждан России с наступающим 2017 годом. Соответствующее поздравление Кабмин опубликовал в субботу.

Медведев назвал новый год «теплым и уютным праздником». Премьер-министр выразил уверенность, что «в наступающем году осуществятся самые заветные мечты, дорогие нам люди будут счастливы и здоровы, а в домах будет любовь и согласие».

Отметим, в 15:00 по московскому времени новый год наступил в Анадыре и Петропавловске-Камчатском. Спустя час его встретили жители Магадана, Южно-Сахалинска и Северо-Курильска.

Отметим, ранее Дмитрий Медведев рассказал, что 2017 год планирует встречать дома в кругу семьи. Во время новогодних каникул он рассчитывает показаться на лыжах в Сочи.

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