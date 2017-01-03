РЖД сообщили о компенсациях за опоздания «Сапсанов» и «Аллегро» Можно вернуть до половины стоимости билета

Компания «Российские железные дороги» обнародовала информацию о компенсациях за опоздания поездов «Аллегро» и «Сапсан». Соответствующую информацию монополия распространила в понедельник.

Если составы задержатся на 60 – 119 минут включительно, пассажиры смогут получить обратно вернут 25% стоимости билета. При большей задержке перевозчик вернет половину стоимости. Кроме того, если будет замена состава «Аллегро», то компенсация составит 20%. Учитывается полная стоимость билета.

Отметим, в следовании «Сапсанов» и «Аллегро» случаются задержки. Так, в ноябре поезд в Финляндию задержался на полтора часа. В том же месяце из-за непогоды опоздал и «Сапсан».