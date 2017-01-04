Пенс рассказал о первом шаге Трампа на посту главы США Политик отменит Obamacare

Избранный президент США Дональд Трамп намерен сразу после инаугурации отменить отменить реформу обязательного медицинского страхования, получившую название Obamacare. Об этом в среду рассказал избранный вице-президент Майк Пенс.

«Время выполнять обещания, и первым шагом будет отмена Obamacare», — заявил Пенс по итогам встречи республиканцев с палатой представителей, которая была посвящена обсуждению проблем медицинского страхования. Он добавил, что следующим шагом после отмены реформы будет переход к новой системе страхования.

Добавим, речь идет о реформе здравоохранения 2010 года. Благодаря реформе, малоимущие американцы получают субсидии на страховку за счет того, что остальные платят за медицинское страхование больше, чем платили до реформы. Во время принятия закона за него голосовали только представители Демократической партии. Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно критиковал Obamacare и говорил о ее отмене.