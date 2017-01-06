Правительство Шанхая субсидирует компании для найма безработных И расширит список тех, кому положены льготы

Правительство Шанхая повысит государственные субсидии местным компаниям для найма людей, которые в течение долгого времени не могут никуда устроиться. Об этом в пятницу пишет "Шанхай жибао".

Субсидии повышаются до 50% от минимального уровня оплаты труда и будут включать часть социальных выплат, которые обязуется обеспечить работодатель. Сумма субсидии увеличится до 19800 юаней ($2869).

Также расширен список тех, кому положены льготы при попытке трудоустроиться. В него попали семьи, состоящие из нескольких инвалидов; женщины старше 40 лет и мужчины моложе 45, чья земля была реквизирована; соискатели моложе 35 и те, кто в течение года не смог найти работу, но состоял на местной бирже труда.

Дабавим, раньше работодатели получали от властей около 16 тыс. юаней ($2320) на одного такого нанятого сотрудника в год. На льготы при трудоустройстве могли рассчитывать только люди с инвалидностью, члены семей, состоящих полностью из безработных, бывшие заключенные и бывшие наркозависимые.