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06.01.17 / 12:53 Новости / Петербург и Ленобласть

У пассажирского поезда из Самары в Петербург отцепился вагон

Поезд задерживается на два часа

Железная дорога РЖД поезд снег зима РоссияУ пассажирского поезда №388, следующего из Самары в Петербург, отцепился вагон. Об этом в пятницу сообщила Октябрьская железная дорога.

Инцидент произошел в Новгородской области. Пассажиров отцепившегося вагона №3 пересадили на свободные места состава. Предполагаемая задержка поезда составит два часа.

Отметим, в начале января «Российские железные дороги» сообщили о компенсациях за опоздания поездов «Сапсан» и «Аллегро». Если составы задержатся на 60 – 119 минут, пассажиры смогут вернуть 25% стоимости билета. При большей задержке перевозчик вернет половину стоимости.

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