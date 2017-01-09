Все новости

09.01.17 / 12:45 Новости / Россия и мир / Экономика

Росстат пересмотрел итоги 2015 года в сторону улучшения

ВВП упал не на 3,7%, а на 3%

Фото АБН

Фото АБН

Росстат в третьей из пяти оценок пересмотрел экономические итоги 2015 года в сторону улучшения. Об этом в Росстате сообщили в понедельник.

ВВП снизился на 3% вместо названных ранее 3,7%. Номинальный ВВП вырос с 80,8 трлн рублей до 81,3 трлн рублей. Также Росстат обновил итоговую оценку за 2014 год. Заключительная оценка свидетельствует, что в 2014 году показатель ВВП вырос на 0,7%.

В 2016 году ВВП за три квартала 2016 года составил 60,7 трлн рублей. Год к году он сократился на 0,7%.

Отметим, ранее Минэкономразвития улучшило прогноз по росту промышленного производства. Он составил 1% вместо ожидаемых 0,4%. Инфляция, по предварительной оценке Росстата, составила 5,4%. А Центробанк рассматривал вариант восстановления экономики при цене на нефть в $55 за баррель без угрозы инфляции.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016