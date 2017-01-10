Названа дата выхода нового сезона «Твин Пикс»

Первые две серии нового сезона сериала «Твин Пикс» покажут 21 мая 2017 года. Об этом сообщает во вторник Deadline со ссылкой на заявление президента канала Snowtime Дэвида Невинса.
В третьем сезоне будет 18 серий. «Это будут незабываемые 18 часов», — считает Ненвис. При этом он не исключил, что в будущем может быть снят четвертый сезон.
Напомним, создатели сериала анонсировали съемки нового сезона в 2014 году. В январе 2017 года в сети появился его новый тизер.
Сериал был снят Марком Фростом и Дэвидом Линчем. Пилотный эпизод вышел на экраны в апреле 1990 года. Сериал стал культовым. В 1992 году был снят приквел «Твин Писк: Сквозь огонь».